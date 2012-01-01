Психолог Жихарева объяснила, как оградить детей от игры "Пропади на сутки"

Игра "Пропади на сутки" вновь набирает популярность у подростков во многих регионах России. Несовершеннолетние пропадают на 24 часа, отключая телефоны и никому не сообщая о своем местонахождении ради призов, которые им обещают в Сети. Почему подростки так развлекаются и к чему это может привести, разбиралась Москва 24.

Передают эстафету друг другу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суть игры "Пропади на сутки" в том, что дети должны исчезнуть из дома на 24 часа, отключив мобильные устройства и гаджеты и не сообщив никому о своем местонахождении. Игра представляет собой некую эстафету: как только из нее выходит один участник, сразу же вступает другой. Правилами и впечатлениями после подростки делятся в соцсетях. Там же неизвестные организаторы мотивируют детей на участие дорогими призами.

Об опасной игре впервые стало известно несколько лет назад. К примеру, в 2019-м в Сети появилась информация об исчезновении несовершеннолетней москвички.



из сообщения в Сети Девочка пропала примерно в половине четвертого дня. Она шла с занятий и ее телефон отключился. Ни друзья, ни одноклассники не знали, где она.

Школьницу удалось найти силами полиции и поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Свое исчезновение она объяснила тем, что "играла в прятки".

Про "флешмоб" вновь вспомнили в 2025 году. В частности, в Санкт-Петербурге в начале апреля исчезла девочка-подросток. Как сообщило издание 78.ru, родители сразу обратились в полицию, однако спустя сутки школьница вернулась домой сама. Свое отсутствие она объяснила участием в упомянутой игре. В соцсетях также есть история о нескольких подростках из Кирова, которые примерно в то же время пропали и были найдены спустя короткий срок. Пользователи предположили, что дети также могли стать участниками игры.

Об опасном развлечении родителей стали предупреждать на официальных страничках российских школ в социальных сетях. Педагоги призывают разъяснять детям риски, связанные с участием в подобных играх.

Стресс для всех

Детский психолог Олеся Жихарева в беседе с Москвой 24 объяснила, что в такую игру может быть втянут любой ребенок вне зависимости от его психотипа и отношений в семье.

"Одна из потребностей подростковой субкультуры – это принадлежность. Если что-то набирает мощную популярность, подростки будут стремиться быть к этому причастными", – рассказала специалист.





Олеся Жихарева детский психолог Конечно, для детей это опасно. На целые сутки они полностью выпадают из-под контроля родителей или других доверенных взрослых. И в этот момент им могут внушаться какие-то вредные привычки или взгляды, которые потом потянут подростка за собой.

Опасен "флешмоб" и для родителей: для них факт потери ребенка на какое-то время – исключительный стресс, так как в подобных ситуациях взрослые склонны думать о худшем, указала специалист.

"На это родители и должны делать ударение во время превентивных бесед со своими детьми: говорить о том, что бы они почувствовали, какие бы страшные мысли их посещали в этот момент", – предложила Жихарева.

В то же время она отметила, что такой подход может сработать не со всеми: разговор по душам прежде всего эффективен там, где налажены доверительные отношения.



Оксана Жихарева детский психолог В качестве альтернативной меры можно разъяснить подростку последствия участия в подобных играх для него самого. То, что с ним может случиться что-то плохое, ребенок может не воспринять всерьез. А вот возможный тотальный контроль, которым обернется его исчезновение на сутки, может напугать.

Психолог отметила, что для родителей, пусть и всего на сутки "потерявших" своих детей, свойственно усиление контроля за ними, указала специалист. Это могут быть и проводы в школу, и отслеживание соцсетей, и запрет на прогулки. И некоторым детям для профилактики может хватить понимания того, как может измениться жизнь после подобного поступка, заключила Жихарева.