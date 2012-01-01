Психолог Дугенцова объяснила, чем опасна игра "Красная дверь, желтая дверь"

Российские школьники увлеклись игрой "Красная дверь, желтая дверь", в процессе которой дети якобы входят в транс. Однако мнения разделились: некоторые считают, что такие практики вредят психике, а другие видят в них не более чем самовнушение. Действительно ли опасен новый тренд, разбиралась Москва 24.

Без сознания?

В Сети распространяются ролики, где подростки играют в "Красную дверь, желтую дверь". По правилам для участия требуются всего два человека. Первый выступает в роли "объекта": он ложится ко второму, "проводнику", на колени, закрывает глаза и поднимает руки, чтобы его ввели в транс. Погружение происходит за счет массажа висков и повторения фразы: "Красная дверь, желтая дверь, дверь любого цвета... Если вы видите дверь, опустите руки".

Войдя в нужное состояние, "объект" ждет дальнейших указаний от "проводника". В основном школьника просят описать дверь, перед которой он оказался, и войти в нее. И если "объект" попадает в комнату, где есть человек, животное, часы или зеркало, его будят, похлопывая по лицу. Если не сделать этого, участник якобы больше не сможет вернуться в сознание.

На рост популярности игры обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественница сообщила, что получила по этому поводу множество обращений от детей и их родителей. В подтверждение тому она опубликовала скриншоты с текстами сообщений в своем телеграм-канале.

Один из пользователей, например, заявил, что "Красная дверь, желтая дверь" провоцирует эффект "как от наркотиков" и ведет к потере сознания. В то же время некоторые указали, что новое развлечение "абсолютно безобидно". По словам школьницы, погружавшейся в транс, подобное состояние не помешало ей "оставаться в разуме" и она полностью контролировала себя.





из обращения пользовательницы к Екатерине Мизулиной Если кто-то видит что-то страшное и пугающее, то это не из-за игры. А просто у кого-то большая фантазия.

Другие подростки также сошлись во мнении, что "Красная дверь, желтая дверь" основана на самовнушении, а все образы здесь "дорисовывает подсознание".

"Никак дети не теряют связь с реальным миром, а просто притворяются ради актива (в соцсетях. – Прим. ред.)", – написал пользователь Сети.

Опасное увлечение?

Екатерина Мизулина со ссылкой на врачей предупредила, что из-за интенсивного массажа висков во время игры у детей может возникнуть головокружение и тошнота. А это в свою очередь приведет к мышечному напряжению и ощущению дискомфорта.

Однако врач-невролог Рустем Гайфутдинов заявил в разговоре с Life.ru, что "Красная дверь, желтая дверь" вредна для "небольшого процента" детей, склонных к психическим расстройствам. В целом же это обычный эксперимент с подсознанием, "который помогает выйти на нужное душевное состояние".

"В обученных и проверенных руках это, скорее всего, безопасно и помогает развивать представление о наших скрытых и потаенных возможностях. Если это одноразовые детские эксперименты, то дети поиграют и забудут – это одно. Но я не думаю, что они будут углубляться в это часто", – убежден эксперт.

Детский психолог Дарья Дугенцова в разговоре с Москвой 24, в свою очередь, пояснила, что главный фактор риска в данном случае – незрелость подростковой психики.





Дарья Дугенцова детский психолог У детей еще не сформированы четкие границы между фантазией и реальностью. Поэтому есть вероятность, что увлечение такой игрой вызовет у них тревогу, панические атаки, ночные страхи. В состоянии внушаемости подростки легко поддаются самопрограммированию, что способно привести к галлюцинациям или стрессу.

Ситуация усугубляется и за счет того, что рядом со школьниками во время таких "сеансов" нет взрослых, которые контролировали бы безопасность всего процесса, добавила Дугенцова. Чтобы избежать негативных последствий, специалист рекомендовала родителям открыто обсуждать с детьми последствия подобных развлечений. Однако то, как именно будет строиться диалог, зависит от возраста.

"Например, младшим школьникам от 7 до 12 нужно преподносить все в назидательной форме. Говорить конкретно, что может произойти, почему и как", – отметила психолог.

В случае с подростками нравоучения лишь подстегнут попробовать то, что запрещают. По словам Дугенцовой, гораздо эффективнее – говорить на равных: "Давай с тобой подумаем, что бы ты делал, если бы тебе предложили попробовать сыграть в "Красную дверь, желтую дверь?" Такая формулировка стимулирует "взрослость" детей и позволяет сохранить хорошие отношения, заключила психолог.

