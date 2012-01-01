Психолог Таранова рассказала об опасности тренда на замену питомцев камнями

Новое увлечение набирает популярность среди детей: теперь в качестве домашних питомцев они предпочитают покупать себе камни. Вместе с экспертом разбираемся, с чем связан такой тренд и как к нему относиться родителям.

Неприхотливый домашний компаньон

19 декабря в СМИ появилась информация, что на маркетплейсах вырос спрос на петрокерство. Дети и подростки от 6 до 12 лет начали массово скупать обычные камни, чтобы впоследствии воспитывать и дрессировать их, сообщил телеграм-канал SHOT. При этом отмечается, что ранее аналогичный тренд уже был популярен в США в 1970-е годы – тогда американец Гэри Росс Даль заработал на торговле домашней галькой около миллиона долларов.

Подобрать "любимца" можно на любой вкус – в Сети опубликовано множество объявлений о продаже булыжников, каждый из которых имеет уникальную историю. Среди них встречаются как обычные экземпляры с приклеенными глазами и пучком волос, так и "породистые". Кроме того, в некоторых случаях в комплект входят и дополнительные аксессуары, включая шлейку, запас каменных лакомств, игрушки и домик.

В числе главных преимуществ такого питомца – неприхотливость, указывают продавцы. В частности, камень не нужно кормить, выгуливать или мыть, и вместе с тем он легко обеспечивает владельцу ощущения "спокойствия и стабильности".



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Средняя стоимость одного камня варьируется от 250 до 1 000 рублей: чем уникальнее "питомец", тем больше за него придется заплатить. Однако вернуть или отказаться от нового друга не получится – он воспримет это как предательство, предупреждают авторы объявлений.

В отзывах на маркетплейсах покупатели отмечают, что заказывали камни для детей.

"Камень хороший, все понравилось, он натуральный и милый. Еще у него глазки меняют цвет на холоде", – поделился своими впечатлениями один из пользователей.

Для воображения и эмпатии

В отдельных случаях детское увлечение камнями-питомцами опасно: чрезмерный интерес к играм в таком формате будет свидетельствовать о наличии у ребенка проблем с психикой и может провоцировать нервные срывы. Об этом Москве 24 рассказала детский и подростковый психолог Ирина Таранова.



Ирина Таранова детский и подростковый психолог Тревожным сигналом будет, если школьник действительно стал относиться к камню как к живому существу и из-за этого у него нарушился сон, он перестал делать привычные дела, он начал чрезмерно остро реагировать на то, что у него забирают игрушку. Такое бывает от потери связи с действительностью: когда стирается грань между реальным миром и воображаемым, теряется критичность мышления, способность рассуждать логически.

В остальном желание включить в игры не только камень, но и любые другие подручные предметы абсолютно нормально, успокоила эксперт. По ее словам, прежде всего таким образом у ребенка развивается фантазия.

"Даже раньше дети играли в приготовление еды, используя траву, листья, песок и так далее. Точно так же палка заменяла коня или саблю. Суть в том, что в процессе образ того же камня достраивается до какого-то животного или персонажа, а затем ребенок придумывает сюжеты и включает себя в них", – пояснила Таранова.

Кроме того, взаимодействие с камнями-питомцами частично закладывает основы эмпатии. Ухаживая за ними, дети учатся сопереживанию и сочувствию, отметила эксперт. Однако, по ее мнению, гораздо более эффективны в таких случаях традиционные способы – например, забота о младших братьях и сестрах, настоящих питомцах.

"Для того чтобы привить эмпатию, нужна эмоциональность, которую могут обеспечить только живые существа, способные дать реакцию на действия. Камни же не дают никакой обратной связи", – считает Таранова.

Психолог также призвала родителей не беспокоиться о тренде на петрокерство среди детей. Она напомнила, что каждое поколение привносит в игровую деятельность что-то новое, но рано или поздно такие увлечения проходят.