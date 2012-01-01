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06 февраля, 17:36

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Российские школьники начали находить на улицах визитки из сериала "Игра в кальмара"

"Вы в игре": чем опасен тренд с визитками из "Игры в кальмара" среди школьников

Новый тренд, связанный с сериалом "Игра в кальмара", захватил некоторые регионы России. Дети и взрослые в разных городах стали находить карточки с символикой и контактными данными, по которым якобы можно вступить в "игру", рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Опасна ли новая забава, а также о чем стоит предупредить подростков, разбиралась Москва 24.

"Приедем и заберем вас"

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Школьники и их родители по всей России стали находить таинственные визитки из "Игры в кальмара". На одной стороне карточек, как правило, изображена символика сериала, на другой – номер телефона или никнейм, по которым приглашают вступить в некую "игру".

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале сообщения от подписчиков, где те рассказали, что находили визитки везде – на улицах, на полках магазинов и даже в школах.

Первый сезон "Игры в кальмара" вышел на экраны в 2021 году. По сюжету, незнакомых людей, которым очень нужны деньги, собирают на острове, чтобы поиграть в традиционные корейские забавы. Но есть нюанс: ставка в каждой игре – жизнь. При этом победитель, то есть последний выживший, получит приз в размере 45,6 миллиарда вон (около 40 миллионов долларов). Визитки использовались в сериале, чтобы вербовать потенциальных игроков: на одной стороне карточки были нарисованы круг, треугольник и квадрат (зашифрованное название игры), на другой – номер телефона. Позвонив по нему, участникам назначалось время и место, откуда их заберут в игру.

В России сериал предлагали признать экстремистским и заблокировать в Рунете. По мнению инициаторов идеи, "Игра в кальмара" негативно влияет на детей, пропагандируя насилие и обесценивание человеческие жизни.

Некоторые пользователи предположили, что тренд на визитки связан с выходом на экраны второго сезона сериала в декабре прошлого года. По их мнению, карточки – не более чем розыгрыш, который пришел из Tik Tok (пранкеры подкидывали визитки в сумочки, раскладывали по торговым центрам и детским магазинам – все это снимали на камеру и выставляли в Сеть).

Подписчики Мизулиной утверждают, что таким образом подростки набирают себе аудиторию в соцсетях или просто "прикалываются".

Они повсюду – и в школах, и магазинах. Там просто написан юзернейм или же номер телефона. Если написать туда или позвонить, ответит какой-то подросток и скажет: "Мы приедем и заберем вас". А если найти эту визитку в школе и написать, то могут сказать: "Вы в игре, игра начинается в столовой в 10:30". Просто как шутка, эта визитка.
из сообщений пользователей Сети

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Были и случаи, когда на обратной стороне визитки писали номер телефона директора местной школы или одного из учеников, чтобы подшутить.

Сама Мизулина предположила, что скоро популярность сериала утихнет и карточки исчезнут.

"По-моему, подростки просто развлекаются. Тренд с сериалом пройдет, перестанут везде раскладывать эти визитки", – написала она.

Однако родители школьников обеспокоены. Некоторые обратились к главе Лиги безопасного интернета с просьбой заблокировать сериал, так как через визитки дети массово "распространяют тему со смертью". Также взрослых настораживают случаи, когда подростков таким образом приглашают в неизвестные места.

Сегодня ко мне подошли две девочки (начальная школа) и спрашивали, где находится улица Чапаева, 55. Они рассказали, что их пригласила туда девочка-подросток, дала визитку. В наше время, когда игры становятся все более заманчивыми, инстинкт самосохранения у детей просто отсутствует.
из сообщений пользователей Сети

Ранее в Краснодарском крае похожая подростковая игра уже привлекла внимание полиции. Там, в станице Раздольной, в школе нашли визитки с надписью: "Звоните, если не боитесь умереть", – сообщали "Вести.Кубань". Позвонившим предлагали сжечь деньги родителей, чтобы вступить в игру. В ходе проверки выяснилось, что записки раскладывали трое 12-летних школьников.

Разговоры об этом

Фото: 123RF/lacheev

Детский психолог Дарья Дугенцова уверена, что блокировкой сериала делу не поможешь: даже с полным запретом контента записки никуда не денутся. Детей нужно учить правильно реагировать на ситуацию, в которую они попали, заявила специалист в беседе с Москвой 24.

"Самую большую ошибку, которую можно допустить, это не разговаривать на эту тему с ребенком, умалчивать, бояться привлечь к теме записок его внимание", – рассказала психолог.

При этом для каждого возраста – свой подход, подчеркнула специалист.

Если мы говорим о младших школьниках, им нужно объяснять, что стоит делать в такой ситуации (если к тебе попала визитка), что не стоит делать, кто может подкидывать карточки, с какой целью. То есть нужно рассказать все подробности, не сильно пугая, но тем самым обучая.
Дарья Дугенцова
детский психолог

Подростков же психолог рекомендовала выводить на диалог, чтобы они сами сделали необходимый вывод с помощью наводящих вопросов от взрослых. Простой запрет и прямое высказывание родительского мнения для детей переходного возраста будут прямым сигналом поступить иначе, подчеркнула Дугенцова.

Она напомнила, что, кроме "Игры в кальмара", интернет полон и другим сомнительным контентом, а опасные ситуации встречаются в жизни и без привязки к сериалу. Лучшее, что могут сделать родители, – проговаривать с ребенком как можно больше конкретных кейсов: таким образом взрослые будут развивать детское мышление, а школьники станут более вдумчиво относиться ко всем, даже непредвиденным ситуациям, заключила Дугина.

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