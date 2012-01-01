Российские школьники начали находить на улицах визитки из сериала "Игра в кальмара"

Новый тренд, связанный с сериалом "Игра в кальмара", захватил некоторые регионы России. Дети и взрослые в разных городах стали находить карточки с символикой и контактными данными, по которым якобы можно вступить в "игру", рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Опасна ли новая забава, а также о чем стоит предупредить подростков, разбиралась Москва 24.

"Приедем и заберем вас"

Школьники и их родители по всей России стали находить таинственные визитки из "Игры в кальмара". На одной стороне карточек, как правило, изображена символика сериала, на другой – номер телефона или никнейм, по которым приглашают вступить в некую "игру".

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале сообщения от подписчиков, где те рассказали, что находили визитки везде – на улицах, на полках магазинов и даже в школах.



Первый сезон "Игры в кальмара" вышел на экраны в 2021 году. По сюжету, незнакомых людей, которым очень нужны деньги, собирают на острове, чтобы поиграть в традиционные корейские забавы. Но есть нюанс: ставка в каждой игре – жизнь. При этом победитель, то есть последний выживший, получит приз в размере 45,6 миллиарда вон (около 40 миллионов долларов). Визитки использовались в сериале, чтобы вербовать потенциальных игроков: на одной стороне карточки были нарисованы круг, треугольник и квадрат (зашифрованное название игры), на другой – номер телефона. Позвонив по нему, участникам назначалось время и место, откуда их заберут в игру. В России сериал предлагали признать экстремистским и заблокировать в Рунете. По мнению инициаторов идеи, "Игра в кальмара" негативно влияет на детей, пропагандируя насилие и обесценивание человеческие жизни.

Некоторые пользователи предположили, что тренд на визитки связан с выходом на экраны второго сезона сериала в декабре прошлого года. По их мнению, карточки – не более чем розыгрыш, который пришел из Tik Tok (пранкеры подкидывали визитки в сумочки, раскладывали по торговым центрам и детским магазинам – все это снимали на камеру и выставляли в Сеть).

Подписчики Мизулиной утверждают, что таким образом подростки набирают себе аудиторию в соцсетях или просто "прикалываются".





из сообщений пользователей Сети Они повсюду – и в школах, и магазинах. Там просто написан юзернейм или же номер телефона. Если написать туда или позвонить, ответит какой-то подросток и скажет: "Мы приедем и заберем вас". А если найти эту визитку в школе и написать, то могут сказать: "Вы в игре, игра начинается в столовой в 10:30". Просто как шутка, эта визитка.

Были и случаи, когда на обратной стороне визитки писали номер телефона директора местной школы или одного из учеников, чтобы подшутить.

Сама Мизулина предположила, что скоро популярность сериала утихнет и карточки исчезнут.

"По-моему, подростки просто развлекаются. Тренд с сериалом пройдет, перестанут везде раскладывать эти визитки", – написала она.

Однако родители школьников обеспокоены. Некоторые обратились к главе Лиги безопасного интернета с просьбой заблокировать сериал, так как через визитки дети массово "распространяют тему со смертью". Также взрослых настораживают случаи, когда подростков таким образом приглашают в неизвестные места.





из сообщений пользователей Сети Сегодня ко мне подошли две девочки (начальная школа) и спрашивали, где находится улица Чапаева, 55. Они рассказали, что их пригласила туда девочка-подросток, дала визитку. В наше время, когда игры становятся все более заманчивыми, инстинкт самосохранения у детей просто отсутствует.

Ранее в Краснодарском крае похожая подростковая игра уже привлекла внимание полиции. Там, в станице Раздольной, в школе нашли визитки с надписью: "Звоните, если не боитесь умереть", – сообщали "Вести.Кубань". Позвонившим предлагали сжечь деньги родителей, чтобы вступить в игру. В ходе проверки выяснилось, что записки раскладывали трое 12-летних школьников.

Разговоры об этом

Детский психолог Дарья Дугенцова уверена, что блокировкой сериала делу не поможешь: даже с полным запретом контента записки никуда не денутся. Детей нужно учить правильно реагировать на ситуацию, в которую они попали, заявила специалист в беседе с Москвой 24.

"Самую большую ошибку, которую можно допустить, это не разговаривать на эту тему с ребенком, умалчивать, бояться привлечь к теме записок его внимание", – рассказала психолог.

При этом для каждого возраста – свой подход, подчеркнула специалист.





Дарья Дугенцова детский психолог Если мы говорим о младших школьниках, им нужно объяснять, что стоит делать в такой ситуации (если к тебе попала визитка), что не стоит делать, кто может подкидывать карточки, с какой целью. То есть нужно рассказать все подробности, не сильно пугая, но тем самым обучая.

Подростков же психолог рекомендовала выводить на диалог, чтобы они сами сделали необходимый вывод с помощью наводящих вопросов от взрослых. Простой запрет и прямое высказывание родительского мнения для детей переходного возраста будут прямым сигналом поступить иначе, подчеркнула Дугенцова.

Она напомнила, что, кроме "Игры в кальмара", интернет полон и другим сомнительным контентом, а опасные ситуации встречаются в жизни и без привязки к сериалу. Лучшее, что могут сделать родители, – проговаривать с ребенком как можно больше конкретных кейсов: таким образом взрослые будут развивать детское мышление, а школьники станут более вдумчиво относиться ко всем, даже непредвиденным ситуациям, заключила Дугина.