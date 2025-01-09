Депутат Иванов призвал приравнять пропаганду "Игры в кальмара" к экстремизму

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хёк; производство – Firstman Studio, Netflix

Популяризация сериала "Игра в кальмара" представляет серьезную угрозу для общества и навязывает молодежи неверные моральные ориентиры, заявил в беседе с Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. Он также призвал признать картину экстремистской.

Политик назвал получивший большую популярность сериал манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека, а убийства преподносятся как норма. По словам Иванова, на "Игру в кальмара" распространяется статья УК РФ "Организация экстремистского сообщества". Он объяснил это тем, что картина фактически оправдывает необходимость в экстремистской деятельности.

При этом подобный контент серьезно вредит детской психике, подчеркнул Иванов. По его мнению, дети, которые смотрят этот сериал, начинают относиться к насилию и жестокости как к чему-то нормальному. В дальнейшем это может привести к трагичным последствиям. В связи с этим политик призвал наказывать в соответствии с законом тех родителей, которые потворствуют увлечению ребенка данным сериалом.

"Вместо того чтобы объяснить ребенку, что насилие – это не норма, они покупают костюмы убийц и оружие, тем самым легитимизируя жестокость. Это не просто ошибка воспитания – это прямое нарушение моральных и этических норм, которые должны быть основой любого здорового общества. <...> Родители, которые потакают таким увлечениям своих детей, должны быть привлечены к ответственности, ведь их действия не просто безответственны – они опасны для общества. Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в мире, где убийство становится нормой, а жестокость – развлечением", – подчеркнул Иванов.

Общественник также призвал защищать детей от негативного влияния, говорить с ними о доброте, сострадании и уважении к жизни. Это не только проблема, связанная с воспитанием нового поколения, но и вопрос выживания общества, а также сохранения его моральных устоев, резюмировал депутат.

Премьера второго сезона "Игры в кальмара", ставшего продолжением самого популярного сериала Netflix, состоялась 26 декабря 2024 года. Спустя час весь новый сезон попал в Сеть: семь эпизодов выложили на популярные торрент-трекеры в качестве 1080р и с русскими субтитрами.

Создатель картины Хван Дон-хек обещал, что второй сезон будет еще более захватывающим, жестоким и эмоционально насыщенным.

