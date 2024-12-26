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26 декабря, 18:29

Культура

Состоялась премьера второго сезона сериала "Игра в кальмара"

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара" 2-й сезон; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix

В четверг, 26 декабря, состоялась премьера второго сезона "Игры в кальмара" – продолжения самого популярного сериала Netflix. Шоу вернулось через три года после выхода первого сезона.

Спустя час после премьеры весь новый сезон попал в Сеть: семь эпизодов выложили на популярные торрент-трекеры в качестве 1080р и с русскими субтитрами.

Создатель "Игры в кальмара" Хван Дон-хек пообещал, что второй сезон будет еще более захватывающим, жестоким и эмоционально насыщенным. Он сделает акцент на личной истории персонажа Сон Ги-хуна, который из сломленного человека превратится в решительного мстителя.

Кроме Ли Джон-джэ в роли Ги-хуна, в новом сезоне будут и другие знакомые зрителям персонажи. Дон-хек намекнул, что поклонников ждет больше информации о Фронтмене – распорядителе игры в исполнении Ли Бен-хона.

Также во втором сезоне появятся новые лица, которых сыграют известные и восходящие звезды корейского кино и телевидения – Им Щи-ван, Кан Ха-ныль, Пак Сон-хун, Ян Дон-гын и другие.

Между тем сериал "Острые козырьки" также получит продолжение. Создатель ленты Стивен Найт рассказал, что после съемок одноименного фильма с актером Киллианом Мерфи планируется создать новый проект по этой вселенной. Действия картины будут происходить после Второй мировой войны, отметил он.

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