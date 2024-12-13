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Британский актер Джуд Лоу получил звезду на голливудской "Аллее славы". Об этом сообщает CBS News.

Режиссер Дэвид Лоури, который присутствовал на данной церемонии, указал на преданность актера своему делу. Как он утверждает, Лоу "никогда не делает одно и то же дважды" и "никогда не выбирает легких путей".

Кроме того, на мероприятии присутствовали двое из семи детей актера – 28-летний сын Рафферти и 24-летняя дочь Айрис от экс-супруги Сэди Фрост. Также на церемонии была нынешняя супруга Лоу Филиппа Коэн.

"Мне очень повезло, что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерству и кинопроизводству", – отметил актер во время своей речи.

Лоу ранее уже получал премии BAFTA и не раз был номинирован на "Оскар" и "Тони". За свою карьеру актер снялся примерно в 90 фильмах, включая "Талантливый мистер Риппли" и "Шерлок Холмс". В его активе также присутствуют и сериалы, например "Молодой папа" и "Звездные войны: Опорная команда".

Сериал "Звездные войны: Опорная команда" с Лоу в главной роли стал доступен для просмотра 3 декабря. В нем 8 эпизодов. События развернулись в тот же период, что и "Мандалорец", после шестого эпизода оригинальной франшизы. Четверо детей будут искать путь на свою родную планету.

