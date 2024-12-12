Остин Батлер сыграет главную роль в новой экранизации "Американского психопата"

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Американский актер Остин Батлер сыграет главную роль в новой экранизации романа "Американский психопат" писателя и сценариста Брета Истона Эллиса, передает Variety.

Предстоящий фильм режиссера Луки Гуаданьино не станет ремейком картины Мэри Хэррон, которая вышла на экраны в 2000 году. Другие подробности об экранизации пока не известны.

Ранее СМИ писали, что роль "американского психопата" может достаться актеру Джейкобу Элорди.

Между тем стало известно, что шестая часть фильма "Пункт назначения" с подзаголовком "Кровные узы" выйдет на экраны 16 мая 2025 года. Кинокартина станет проектом студии Warner Bros.

В настоящий момент детали сюжета держатся в тайне. В качестве режиссеров в данном фильме выступили Зак Липовски и Адам Стейн. Они работали над картиной "Иные". Среди продюсеров был назван Джон Уоттс, который принимал участие в создании "Человека-паука".