Фильм "Авиатор" по роману Водолазкина выйдет в прокат в конце 2025 года

Фото: телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика"

Фильм "Авиатор", снятый по одноименному произведению Евгения Водолазкина, выйдет на экранах российских кинотеатров в конце 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Атмосфера кино".

Сценарий к экранизации написал Юрий Арабов совместно с автором оригинального произведения, а композитором для киноленты выступил Макс Фадеев.

Съемки стартовали в 2023 году. Ими руководил режиссер Егор Кончаловский при поддержке продюсера Сергея Катышева. На Международном кинорынке и форуме "Российский кинобизнес 2024" был представлен первый тизер-трейлер.

Роман "Авиатор" был удостоен нескольких престижных международных наград, включая "Большую книгу", "Клио" и BookStar-2019. Книга была переведена на более чем 30 языков. Сразу после выхода книги и ее успеха, в том числе за пределами России, начались разговоры об экранизации.

Роль профессора Гейгера исполнил Константин Хабенский. Александр Горбатов сыграл Платонова. Также в фильме появятся Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова.

В центре повествования – Иннокентий Платонов, который после долгого сна пытается восстановить в памяти события прошлого века. Он пытается понять, что с ним произошло. В результате своих поисков он раскрывает секрет формулы криогенерации – метода заморозки человека. Также он вспоминает Любовь, которую он сохранил в сердце, несмотря на законы времени и природы человека. В покаянии он находит самого себя.

Между тем фильм "Моди: Три дня на крыльях безумия", режиссером которого выступил актер Джонни Депп, появится в российском кинопрокате 30 января 2025 года. В центре сюжета – жизнь итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного в кругу друзей как Моди.

Данный фильм стал вторым полнометражным проектом актера. Премьера состоялась 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и 26 октября на Римском кинофестивале, где Деппу вручили награду за достижения в области кинематографа.