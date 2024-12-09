Новый фильм Джонни Деппа "Моди" выйдет в российский прокат 30 января

Фото: кадр из фильма "Моди"; режиссер – Джонни Депп; производство - Depp's IN.2 Film, Salome Productions

Новый фильм "Моди: Три дня на крыльях безумия", режиссером которого выступил актер Джонни Депп, появится в российском кинопрокате 30 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании Russian World Vision.

В центре сюжета – жизнь итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного в кругу друзей как Моди. Главную роль в фильме исполнил Риккардо Скамарчо, который известен по лентам "Тень Караваджо" и "Джон Уик 2". Также в кинокартине сыграли Аль Пачино ("Крестный отец", "Запах женщины") и Стивен Грэм ("Большой куш", "Пираты Карибского моря: На странных берегах").

Данный фильм стал вторым полнометражным проектом актера. Премьера состоялась 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и 26 октября на Римском кинофестивале, где Деппу вручили награду за достижения в области кинематографа.

Депп также может сыграть вместе с Пенелопой Крус в новом триллере Day Drinker от студии Lionsgate. Сюжет триллера повествует о бармене на борту круизного лайнера и загадочном постояльце. Герои фильма оказываются втянуты в преступную схему.

Режиссером Day Drinker выступит Марк Уэбб, который известен по фильмам "500 дней лета", "Новый Человек-паук". Над сценарием работал Зак Дин ("Война будущего"), а продюсерами станут Бэйзил Иваник и Эрика Ли, курирующие франшизу "Джон Уик". Однако точная дата релиза пока не названа.

