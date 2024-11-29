Daily Mail: источник опроверг помолвку Джонни Деппа

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Приближенный к американскому актеру Джонни Деппу источник опроверг помолвку артиста с российской моделью Юлией Власовой. Об этом пишет Daily Mail.

Как подчеркнул инсайдер, Депп сейчас наслаждается холостяцкой жизнью и ни с кем не встречается. Кроме того, он указал на недействительность слухов о романе актера с испанской моделью Джесс Бордиу.

В октябре 28-летняя Власова подтвердила роман с Деппом. Они познакомились три года назад на кинофестивале в Карловых Варах и с того момента находятся в романтических отношениях.

Позже модель сообщила о помолвке. По ее словам, в этом году она получала предложения руки и сердца дважды. Девушка заявила, что собирается выйти замуж, а в ближайшем будущем планирует завести детей.

В ноябре Власова переехала в Москву. Она подчеркнула, что столица Чехии стала для нее домом, в котором были гармония и уют, однако Москва, по ее словам, идеально подходит для нового этапа ее жизни.