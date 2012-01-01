Агата Муцениеце прокомментировала помолвку режиссера Горобца с 18-летней актрисой

Не успели поклонники отойти от новости о помолвке Григория Лепса с 18-летней Авророй Кибой, как режиссер "Закрытой школы" Марк Горобец тоже объявил о желании связать себя узами брака. Его избранницей стала 18-летняя актриса Александрина Олексюк. Подробнее – в нашем материале.

Служебный роман

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Александрина Олексюк

49-летний режиссер Марк Горобец позвал замуж начинающую актрису Александрину Олексюк, с которой они вместе работали над фильмом "Тур с Иванушками". Предложение мужчина сделал во время прогулки на лодке по озеру Рица в Абхазии еще 4 августа, когда девушке было 17 лет. При этом с поклонниками радостной новостью Олексюк поделилась лишь после собственного совершеннолетия, которое отметила 14 ноября.

В комментариях к посту Александрины пару одной из первых поздравила актриса Агата Муцениеце. В картине "Тур с Иванушками" она сыграла мать героини Олексюк.



Агата Муцениеце актриса Киномама всплакнула от счастья! Котики!

Сам режиссер в день рождения возлюбленной опубликовал трогательный пост, где поздравил девушку и назвал ее "самой умной, талантливой, мудрой и красивой", а также пообещал всегда быть рядом.

К слову, это не первый служебный роман Горобца: ранее он был женат на актрисе Светлане Устиновой, с которой познакомился во время работы над фильмом "Веское основание для убийства". Брак распался спустя пять лет после свадьбы. Затем Марк сошелся с актрисой Марией Шерстобитовой после участия в телевизионном сериале "Желтый глаз тигра". Пара прожила вместе несколько лет, при этом наследниками, как и в первом случае, не обзавелась.

Друг семьи

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Григорий Лепс

До этого в центре обсуждений и скандалов уже оказался 62-летний певец Григорий Лепс, который объявил, что намерен жениться на 18-летней студентке и начинающей вокалистке Авроре Кибе. Впервые влюбленные появились на публике на музыкальной премии МУЗ-ТВ в этом году. По информации некоторых СМИ, артист давно дружит с родителями Авроры, поэтому многие поначалу усомнились в чувствах пары и предположили, что приятели просто попросили звезду "раскрутить" дочку.

Тем не менее в эфире шоу Павла Воли Лепс признался, что намерен связать себя узами брака с возлюбленной уже летом следующего года. Правда, пока пара видится лишь изредка: после окончания Московской экономической школы Аврора поступила в Лондонский колледж моды и на время учебы переехала в Англию. Невеста периодически прилетает в Москву, чтобы увидеться с женихом и родителями.



Григорий Лепс певец Эти перелеты выматывают мои кошельки. У нее было несколько свободных дней, она прилетела, пойдем куда-нибудь посидим с ее мамой, поговорим. Она сказала: "Григорий, я вам больше подхожу". У нее замечательная семья, замечательная мама.

К слову, Лепс мечтает не только о семейном гнездышке с Кибой, но и о совместных детях. Об этом он заявил в беседе с Романом Костомаровым. Напомним, у певца уже есть трое наследников, которые появились на свет в браке с танцовщицей Анной Шаплыковой: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван. Сейчас бывшая жена музыканта проживает с сыном в Италии, а две старшие дочери получают образование в Париже и Лондоне.