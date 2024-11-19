49-летний режиссер Горобец сделал предложение 18-летней актрисе Олексюк

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ)/aleksandrinaoleksyuk

Режиссер фильма "Тур с Иванушками" Марк Горобец, которому 49 лет, сделал предложение руки и сердца начинающей 18-летней актрисе Александрине Олексюк у озера Рица. Об этом сообщила девушка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Горобец преподнес кольцо Олексюк еще 4 августа, когда девушке было 17 лет. Актриса стала совершеннолетней 14 ноября. В комментариях к посту пару поздравила актриса Агата Муцениеце, которая работала с ними над проектом "Тур с Иванушками".

"Киномама всплакнула от счастья! Котики!" – написала актриса.

Ранее Григорий Лепс и его 18-летняя избранница Аврора Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Как рассказал сам Лепс, его собственные дети и родители Авроры не поддерживают их отношения. По словам певца, он понимает "и родителей Авроры, и окружение", однако слушать чужое мнение не намерен.

