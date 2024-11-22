Начались съемки фильма "Равиоли Оли" с Ольгой Бузовой в главной роли

Фото: телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика"

Начались съемки нового фильма "Равиоли Оли" с телеведущей Ольгой Бузовой в главной роли. Об этом рассказала артистка изданию "СтарХит".

Не так давно СМИ опубликовали видео с Бузовой, на котором она выбирает в свадебном салоне платье. Певица примеряла наряды, советовалась с консультантами. Как оказалось, артистка выходит замуж, но пока только в кино.

"Я теперь на все смотрю по-другому. Как киноактриса! Через призму кинокамеры. И теперь кинокорм приобрел для меня особое значение. Он, безусловно, всегда был в моей жизни, потому что я 20 лет на телевидении – были и съемки, и клипы, и эпизоды. Но кинокорм для киноактрисы – это вообще другая история", – поделилась Бузова.

Она рассказала, что как у актрисы у нее есть свой вагончик, кинорайдер, стул с ее именем и фамилией. Артистка подчеркнула, что ее мечта уже стала исполняться.

По сюжету фильма Бузова играет саму себя, то есть знаменитость, которая когда-то ошиблась в выборе мужчины и в итоге осталась с убыточным бизнесом в виде пельменного завода.

Примечательно, что в реальной жизни Бузова любит пельмени, поэтому на съемках все есть сама и не нуждается в дублерах.

"Вся страна любит Бузову и пельмешки! Это то, без чего невозможно представить современную жизнь", – сказала артистка.

В свою очередь, продюсера проекта Лики Бланк рассказала, что любовь актрисы к пельменям вдохновила ее на создание этого фильма еще два года назад во время ужина в ресторане.

Между тем коллегами Бузовой по съемкам станут актеры Владимир Яглыч и Максим Лагашкин. Сам фильм выйдет на экраны в 2025 году.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит исполнит одну из главных ролей в фильме "Елки-11". По данным агентства "Эффект бабочки", для Озчивита это станет дебютом в российском кино. Кроме того, в фильме роди исполнят Кристина Бабушкина, Маша Раскина, Рузиль Минекаев, однако другие имена пока не раскрываются.

