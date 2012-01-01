Ольга Бузова сделала заявление о свадьбе

Телеведущую, певицу и блогера Ольгу Бузову заметили в свадебном салоне во время примерки платьев. И все это после поцелуя на сцене с коллегой Олегом Майями. А незадолго до этого девушка объявила, что планирует в 2025 году выйти замуж и родить ребенка. Подробнее – в материале Москвы 24.

Будет ли свадьба?

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Olga Buzova

Ольга Бузова рассказала изданию "7 Дней", что побывала в свадебном салоне неслучайно: она хочет подготовиться к предстоящему торжеству заранее. Имя жениха телеведущая держит в секрете, но многие полагают, что им может стать певец Олег Майами, с которым Бузова недавно выпустила совместную песню.



Ольга Бузова певица, телеведущая Мы не строим никаких планов относительно друг друга, глобальных... Но я уже платье померила свадебное, если что. Ну пусть все будет готово на всякий случай.

Рэпер и телеведущая пытались построить отношения еще в 2019 году, но тогда знаменитости ограничились лишь флиртом. А в 2024-м поклонники удивились, когда во время концерта певицы в ноябре артист вдруг подарил Бузовой букет цветов и поцеловал прямо на сцене. Пользователи Сети предположили, что Бузова и Майями все-таки встречаются.

В недавнем интервью "Комсомольской правде" Майями признался, что между ним и Бузовой есть симпатия, но подтверждать слухи о романе не стал. Певец рассказал журналистам, что они с Ольгой давно общаются и в том числе обсуждают личные темы.

А через несколько дней Бузова в соцсетях поделилась кадрами, как приехала с Майами на радиоэфир по случаю выхода их общего трека "Такси". На видео она и певец слушают новую композицию, обнимаются и танцуют. После этого рэпер шутливо произнес: "Когда твоя девушка – блогер. Это вообще что-то новое для меня".

Есть ли отношения на самом деле?

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Olga Buzova

Позже Майями в беседе с "ЖАРА MAG" неожиданно заявил, что ни о каком романе с Бузовой речи не идет.





Олег Майями певец Мы не встречаемся с Олей. У нас нет серьезных отношений, но мы много лет находимся рядом. Поцелуй между нами – это обычное дело. Это сложно назвать поцелуем большой любви. Это любовь, но не совсем стандартная. Мы любим свою работу, профессию, но еще есть друг у друга.

Ранее сайт The Voice Mag писал, что на вечеринке в честь восьмилетия своей карьеры Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году. Артистка заверила поклонников, что скоро станет матерью и уйдет в декрет. Певица также пообещала дать большой сольный концерт в 2026-м, но уже после отпуска по уходу за ребенком.

Майами тогда прокомментировал слова Бузовой о материнстве, отметив, что Ольга станет прекрасной матерью.

"Оля будет прекрасной мамой, я в этом уверен. Она этого ждет, она к этому готова", – отметил артист. При этом он подчеркнул, что не рассматривает певицу как возможную мать своего ребенка.

Интересно, что еще в конце августа Бузова сообщила о своей беременности. Соответствующее заявление она сделала в эфире "4 канала" на модном показе. Подробности певица раскрывать тогда не стала. На вопрос журналиста о поле ребенка Бузова ответила, что она в ожидании двойни.

Позже выяснилось, что матерью на самом деле стала подруга Ольги Мария Погребняк. В начале сентября у блогера родился сын, а Бузову пригласили стать его крестной матерью.