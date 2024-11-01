Бузова обвинила в бесчеловечности Степанову, оскорбившую Бондарчук и ее дочь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Блогер Ольга Бузова прокомментировала высказывания психолога Вероники Степановой по поводу телеведущей Светланы Бондарчук и ее дочери, упрекнув эксперта в бесчеловечности. Блогер оказалась возмущена обвинениями со стороны артистки, пишет издание Peopletalk.

Певица утверждает, что психолог затронула "запретную" тему. В своем телеграм-канале Бузова выразила надежду на то, что Степанова "не прогнила так сильно и в ней все же есть что-то хорошее".

По словам певицы, общество "закрывает глаза", когда Степанова "унижает и придумывает в своей, явно не очень здоровой, голове факты о публичных людях". Однако оскорбления в адрес детей, в том числе особенных, Бузова назвала "верхом цинизма и жестокости". По ее мнению, подобное поведение – это "пробивание дна".

Кроме того, артистка заявила, что считает Бондарчук роскошной женщиной.

"Ты неподражаема! Ты стильная и потрясающая! Тебе хотят подражать миллионы девчонок нашей страны. Ты не только невероятно красивая внешне, но и внутренне. А какие у тебя ноги, мне бы хотя бы частичку их", – поделилась своим мнением певица.

В ответ на это Степанова обратила внимание, что, по мнению Бузовой, популярный человек автоматически приобретает статус неприкосновенности. Блогер также призвала певицу поинтересоваться у Бондарчук, по какой причине ее дочь живет с другой женщиной, а не с мамой.

Ранее сама телеведущая подала на Степанову в суд. По ее словам, таким образом она решила "восстановить справедливость" после выхода ролика, где психолог заявила, что бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука похожа на мужчину. В этом видео блогер также рассказала, что дочь экс-супругов, родившаяся с детским церебральным параличом, якобы проживает отдельно от матери, так как не вписывается в образ жизни светской львицы.

