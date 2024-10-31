Светлана Бондарчук подала в суд на психолога Веронику Степанову из-за критики внешности

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Телеведущая Светлана Бондарчук подала в суд на блогера и психолога Веронику Степанову из-за резкой критики ее внешности, сообщает портал Starsmag.

Как рассказала психолог в своем Telegram, Светлана решила "восстановить справедливость" после выхода ролика, где Степанова заявила, что бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука похожа на мужчину.

Кроме того, психолог заявила, что дочь экс-супругов, родившаяся с детским церебральным параличом, якобы проживает отдельно от матери, так как не вписывается в образ жизни светской львицы.

В свою очередь, Бондарчук заявила, что обсуждать внешние данные людей в подобной форме не только неэтично, но и низко.

"Никогда не пыталась доказать кому-то, что я каноническая красавица, но, согласитесь, слышать подобные вещи в свой адрес неприятно любому человеку. Да, не всем повезло иметь такую безупречную внешность, которой природа наделила именитого клинического психолога Степанову", – ответила на критику телеведущая.

Бондарчук также подчеркнула, что высказывания психолога о детях демонстрируют ее "душевное уродство".

Ранее актриса Настасья Самбурская заступилась за блогера Алену Водонаеву после хейта ее внешности. По словам актрисы, она была подписана на сплетнический паблик, где решила вступиться за блогера и опубликовала фото критикующих Водонаеву женщин. После этого ее попросили показать себя и заблокировали, уточнила Самбурская.