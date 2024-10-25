Radar Online: актриса Дженнифер Энистон начала встречаться со своим пластическим хирургом

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Актриса Дженнифер Энистон, известная по сериалу "Друзья", начала встречаться со своим пластическим хирургом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Radar Online.

Как говорится в материале, они оба влюблены друг в друга, поэтому Дженнифер так часто ходит в клинику пластической хирургии.

"Она ездит в несколько разных мест на восточном и западном побережье, поэтому немного трудно определить, кто именно этот парень. Но она ясно дала понять, что хотела бы встретить мужчину за пределами голливудской сцены", – сказал источник издания.

Ранее 72-летний американский актер Лиам Нисон заявил, что с романтическими отношениями в его жизни покончено.

Нисон был женат один раз. Его супругой с 1994 по 2009 год была актриса Наташа Ричардсон, пока та не погибла. Через год после ее смерти актер начал встречаться с PR-специалистом Фреей Сент-Джонстон. Их отношения длились около двух лет. Однако позже Нисон не выходил в свет с девушками.