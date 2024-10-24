Актер Лиам Нисон рассказал, что романтические отношения для него в прошлом

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72-летний американский актер, претендент на премию "Оскар" за роль в фильме "Список Шиндлера" Лиам Нисон заявил в беседе с изданием People, что с романтическими отношениями в его жизни покончено.

Нисон был женат один раз. Его супругой с 1994 по 2009 год была актриса Наташа Ричардсон, пока та не погибла. У пары родились двое сыновей – Майкл и Дэниел, которым сейчас 29 и 28 лет.

Через год после смерти супруги актер начал встречаться с британской PR-специалистом Фреей Сент-Джонстон. Их отношения длились около двух лет. Однако позже Нисон не выходил в свет с девушками.

Также в интервью изданию Нисон признался, что завершает карьеру героя боевиков. По словам актера, он планирует отказаться от подобных ролей с 2025 года, так как в боевых сценах всегда снимается без дублера. Как отметил актер, он не хочет, чтобы дублер Марк Ванселоу дрался за него в боевых сценах.