Актер Лиам Нисон заявил, что завершает карьеру героя боевиков

Фото: ТАСС/Zuma

Британский актер Лиам Нисон заявил о завершении карьеры героя боевиков, пишет People.

По словам актера, он планирует отказаться от подобных ролей с 2025 года, так как в боевых сценах всегда снимается без дублера.

"Мне 72 года – на каком-то этапе это должно прекратиться. Публику не обманешь", – сказал Нисон.

Как отметил актер, он не хочет, чтобы дублер Марк Ванселоу дрался за него в боевых сценах.

Нисон – номинант на премию "Оскар" за роль в фильме "Список Шиндлера", также известен по ролям в картинах "Заложницы", "Отверженные", "Марлоу" и других.

Ранее актриса Кэмерон Диас, известная по фильмам "Ангелы Чарли" и "Маска", также рассказала о причине своего ухода из кино в 2014 году. По словам актрисы, у нее была необходимость заняться собственной жизнью и уделить время семье. В 2015 году она вышла замуж и сейчас воспитывает двух детей.