Режиссер "Джокера" заявил, что не будет снимать сольный фильм про Харли Квинн

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Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс заявил, что не будет снимать сольный фильм о Харли Квинн, сообщает CBR.

Филлипс рассказал, что фильмы "Джокер" и "Джокер: Безумие на двоих" существуют сами по себе и он не хочет знать историю, которая выходит за их повествование. Позже он добавил, что еще не вел переговоры с выпускающей фильмы DC Studios о продолжении сотрудничества.

"Кажется, мое время в киновселенной DC было посвящено этим двум фильмам", – подчеркнул он в беседе с The Hollywood Reporter.

Ранее вышел финальный трейлер сиквела "Джокера", главные роли в котором исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. Во второй части рассказывается о том, как Джокер, находясь в лечебнице "Аркхем", встречает свою любовь Харли Квинн. В трейлер вошли сцены из зала суда, тюрьмы и несколько музыкальных номеров. Премьера картины запланирована на 4 октября.

Между тем парижский Лувр представил новую версию картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи с улыбкой Джокера, присоединившись к рекламной кампании фильма.