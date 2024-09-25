25 сентября, 13:56Культура
Леди Гага выпустит альбом Harlequin к сиквелу "Джокера"
Фото: ТАСС/Zuma/Billy Bennight
Певица и актриса Леди Гага анонсировала выход нового альбома, который станет дополнением к фильму "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Альбом под названием Harlequin выйдет в пятницу, 27 сентября. В него войдут 13 композиций, среди которых Good Morning, World on a String и The Joker.
Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих", главные роли в котором исполнили Хоакин Феникс и Леди Гаги, состоится 4 октября.
Ранее студия Warner Bros опубликовала последний трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих". В него вошли сцены из зала суда, тюрьмы и несколько музыкальных номеров. Сюжет второй части будет завязан на отношениях Джокера и Харли Квинн, которые встретятся в лечебнице "Аркхем".
Также Хоакин Феникс на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля поделился, что худеть для сиквела было сложнее из-за большого количества танцевальных сцен в проекте.
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