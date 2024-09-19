Вышел финальный трейлер второго "Джокера"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Студия Warner Bros показала последний трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих", в котором главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.

Новый ролик сопровождает песня That’s Life. В трейлер вошли сцены из зала суда, тюрьмы и несколько музыкальных номеров. Премьера картины запланирована на 4 октября.

Во второй части рассказывается о том, как Джокер, находясь в лечебнице "Аркхем", встречает свою любовь Харли Квинн.

Ранее Феникс признался, что ему пришлось изменить свою диету для второй части "Джокера". Актер во время пресс-конференции на Венецианском кинофестивале поделился, что худеть для продолжения франшизы было сложнее из‑за танцевальных частей проекта.

До этого он похудел на 52 килограмма, готовясь к главной роли в первом части "Джокера". Тогда Феникс признался, что ел в основном салат-латук и овощи, приготовленные на пару.