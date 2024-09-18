18 сентября, 18:12Культура
Дженнифер Лопес сыграет в ромкоме "Служебный роман"
Фото: ТАСС/Bauer-Griffin/INSTARImages/ABACA
Американская актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в романтической комедии от студии Netflix "Служебный роман", пишет THR.
При этом главная мужская роль досталась британскому актеру Бретту Голдстину, который также будет выступать соавтором сценария к фильму.
Детали сюжета и имя режиссера пока не раскрываются.
В прошлом году на стриминговых сервисах выходил комедийный боевик "Моя пиратская свадьба" с участием Лопес. Ее героиня Дарси мечтает об идеальной свадьбе.
Отметить ее она решает на тропическом острове. Правда молодоженам мешают мама жениха и бывший невесты. Во время церемонии врываются пираты и берут всех гостей в заложники.
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