Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 18:12

Культура

Дженнифер Лопес сыграет в ромкоме "Служебный роман"

Фото: ТАСС/Bauer-Griffin/INSTARImages/ABACA

Американская актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в романтической комедии от студии Netflix "Служебный роман", пишет THR.

При этом главная мужская роль досталась британскому актеру Бретту Голдстину, который также будет выступать соавтором сценария к фильму.

Детали сюжета и имя режиссера пока не раскрываются.

В прошлом году на стриминговых сервисах выходил комедийный боевик "Моя пиратская свадьба" с участием Лопес. Ее героиня Дарси мечтает об идеальной свадьбе.

Отметить ее она решает на тропическом острове. Правда молодоженам мешают мама жениха и бывший невесты. Во время церемонии врываются пираты и берут всех гостей в заложники.

"Сити": москвичам рассказали, какие фильмы вышли в прокат 12 сентября

Читайте также


культуракино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика