Дженнифер Лопес сыграет в ромкоме "Служебный роман"

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Американская актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в романтической комедии от студии Netflix "Служебный роман", пишет THR.

При этом главная мужская роль досталась британскому актеру Бретту Голдстину, который также будет выступать соавтором сценария к фильму.

Детали сюжета и имя режиссера пока не раскрываются.

В прошлом году на стриминговых сервисах выходил комедийный боевик "Моя пиратская свадьба" с участием Лопес. Ее героиня Дарси мечтает об идеальной свадьбе.

Отметить ее она решает на тропическом острове. Правда молодоженам мешают мама жениха и бывший невесты. Во время церемонии врываются пираты и берут всех гостей в заложники.

