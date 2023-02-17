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Культура

На стриминговых сервисах вышел комедийный боевик "Моя пиратская свадьба"

На стриминговых сервисах вышел комедийный боевик "Моя пиратская свадьба"

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На этой неделе на стриминговых сервисах вышел комедийный боевик "Моя пиратская свадьба" с Дженнифер Лопес в главной роли. По сюжету Дарси мечтает об идеальной свадьбе. Отметить ее она решает на тропическом острове. Правда молодоженам мешают мама жениха и бывший невесты. Но главное испытание впереди.

Во время церемонии врываются пираты и берут всех гостей в заложники. И только от Дарси и ее будущего супруга Тома зависит, спасут ли они всех. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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