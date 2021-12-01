В Хабаровском крае планируют снять вестерн для привлечения туристов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев для поддержки туристической отрасли решил снять дальневосточный вестерн. Он предложил искать золото в кино, чтобы поднять популярность региона.

Как заявил Дегтярев, он уже утвердил синопсис фильма. В основе сюжета – погоня егеря Егора Лесного за грабителями, которые похитили 10 пудов золота.

Хабаровские власти хотят повторить успех Мурманской области, а именно – настоящее паломничество туристов в село Териберка, где Андрей Звягинцев снимал свой нашумевший "Левиафан". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.