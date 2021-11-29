Курсирование туристического поезда "Серебряный маршрут" продлили

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Курсирование туристического поезда № 924/923 "Серебряный маршрут" из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль продлили на декабрь и январь, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

Состав будет отправляться с Ленинградского вокзала столицы с 10 по 24 декабря 2021 года по пятницам, а также 2 и 6 января 2022 года.

Уточняется, что в поезде есть новые вагоны класса СВ, купе и плацкарт, в которых оборудована система кондиционирования и розетки. Также в поезде находятся экологически чистые туалетные комплексы и душ в каждом вагоне.

Для пассажиров функционируют вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно приобрести горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Купить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД", а также используя мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

В компании отметили, что "Серебряный маршрут", который запустили в октябре текущего года, уходит почти с 100% загрузкой, а всего с его запуска поездки совершили более 800 человек.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время поезд "Мороз-экспресс" начнет курсировать между Москвой и Великим Устюгом. Уточняется, что его запустят с 3 января.