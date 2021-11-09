Поезд "Мороз-экспресс" начнет курсировать между Москвой и Великим Устюгом с 3 января

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о запуске скорого пассажирского поезда "Мороз-экспресс" из Москвы в Великий Устюг.

Состав выйдет на маршрут с 3 января 2022 года.

"Всего через 18 часов туристы окажутся в зимней сказке. Целый день есть у путешественников, чтобы осмотреть город и побывать на родине Деда Мороза", – цитирует Кувшинникова ТАСС.

При этом уже с 12 ноября в Великий Устюг можно будет приехать на туристических поездах выходного дня. Составы будут курсировать по пятницам. В них будут соблюдены все действующие требования Роспотребнадзора.

Также стало известно о планах РЖД запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы. Первый – "Серебряный маршрут" – пройдет через Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Второй маршрут – "Сказы Поволжья" – захватит Свияжск, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.