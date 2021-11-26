Парламент Северной Осетии поддержал законопроект о QR-кодах после повторного голосования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта был поддержан парламентом Северной Осетии в результате повторного голосования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.
Сообщается, что 44 парламентария отдали свой голос за, а 4 выступили против. Кроме того, один член парламента воздержался от голосования.
Ранее проект закона о введении QR-кодов не набрал в парламенте Северной Осетии нужного для одобрения числа голосов.
Сообщалось, что 30 парламентариев проголосовали за, а 12 выступили против. При этом для принятия законопроекта необходимо было набрать 35 голосов.
В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.
При этом Госдума планирует рассмотреть соответствующие законопроекты на заседании 16 декабря. Информация о датах обсуждения содержится в проекте постановления о календаре рассмотрения вопросов с 7 по 22 декабря.
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