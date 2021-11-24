Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума планирует рассмотреть правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте на заседании 16 декабря. Документ размещен в думской электронной базе.

Информация о датах обсуждения содержится в проекте постановления о календаре рассмотрения вопросов с 7 по 22 декабря.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Позднее мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции среди пассажиров общественного транспорта.

Похожую меру реализовали в Татарстане. С 22 ноября в регионе запрещен проезд на общественном транспорте при отсутствии QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Новые правила привели к падению пассажиропотока.