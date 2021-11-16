Иммунолог оценил отмену самоизоляции для переболевших после контакта с COVID-больными

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Несмотря на перенесенный COVID-19, риск повторного инфицирования коронавирусом может сохраняться и в течение первых шести месяцев после болезни. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил иммунолог, гендиректор Clinical Excellence Group Николай Крючков, комментируя решение Роспотребнадзора об отмене самоизоляции для вакцинированных и переболевших, контактировавших с COVID-больными.
"Если человек переболел, то в течение полугода также остается риск повторного заболевания, хотя на 75–80% есть шанс, что не заболеет. Но после полугода иммунная защита резко падает и риск значительно увеличивается", – сказал он.
По его словам, после контакта с инфицированным уже переболевшим людям все равно следует уйти на самоизоляцию минимум на восемь дней, а по истечении этого срока на всякий случай сдать ПЦР-тест.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла решение, согласно которому вакцинированные или переболевшие COVID-19 россияне смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом. Новые меры вступят в силу с 17 ноября.
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