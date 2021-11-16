В РФ предложили стимулировать денежными выплатами медиков, участвующих в вакцинации

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В России предлагают платить медицинским работникам за каждого прошедшего вакцинацию от коронавируса. С таким предложением выступили в Минздраве РФ. Проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, составляет 200 рублей за одного вакцинированного", – говорится в документе.

Ранее член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров рассказал, что работающим в "красной" зоне медикам предлагается увеличить отпуск и предусмотреть для них меры психологической поддержки.

