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Москва 24

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Транспорт

10:08

Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров на транспорте

регионы транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции среди пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

"В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте", – заявил градоначальник.

Греков уточнил, что в городе в совокупности работают порядка 180 бригад, проверяющих соблюдение ограничительных мер по коронавирусу.

Накануне, с 22 ноября, в Татарстане начал действовать запрет на проезд в общественном транспорте для людей без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Нововведение привело к конфликтам и снижению пассажиропотока на 20–30%.

Сбои в работе транспорта Татарстана произошли после введения QR-кодов

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