Вирусолог обозначил признак полного выздоровления от COVID-19

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Россиянам назвали признак, который позволит убедиться в полном выздоровлении после коронавируса. Об этом рассказал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в эфире радио Sputnik.

Врач объяснил, что ПЦР-тест на коронавирус не всегда способен дать точный результат. Это обусловлено тем, что образцы для этого анализа в большинстве случаев берут из носоглотки пациента.

"Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник", – объяснил Нетесов.

По мнению специалиста, для получения более точного результата стоит через некоторое время пройти повторное тестирование на коронавирус. Кроме того, не лишним будет сдать кровь для дополнительного исследования.

"Надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови", – пояснил Нетесов.

Еще один вариант убедиться в отсутствии частиц коронавируса в организме – пройти анализ на антитела. Наилучшим результатом в этом случае будет присутствие антител класса IgG и отсутствие антител IgM.

"Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует", – рассказал вирусолог.

Эксперт напомнил, что снизить вероятность повторного заражения COVID-19 помогает вакцинация.

Ранее сообщалось, что перенесенный коронавирус должен стать поводом для тщательной оценки здоровья из-за возможного возникновения постковидного синдрома. По словам эксперта, стоит проверить переносимость физнагрузки, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что в программу углубленной диспансеризации в поликлиниках, которую могут пройти переболевшие коронавирусом, должны входить анализы на определение уровня показателей повреждения печени АСТ и АЛТ, креатинин, С-реактивный белок, ЛДГ, холестерин и липопротеиды низкой плотности.