Песков объяснил, почему законопроекты о QR-кодах еще не приняли

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Законопроекты об обязательных QR-кодах в России еще не приняли из-за сложностей, обусловленных тем, что людей необходимо спасти, не навредив при этом экономике страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это достаточно сложно – и технологически, и социально, и в цифровом плане. <...> Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти, в первую очередь, людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны – не навредить экономике страны", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что из-за этой дилеммы правительство находится в сложном положении, однако сама пандемия ставит власти и всю страну в такие условия.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

