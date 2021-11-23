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Общество

14:05

Клишас заявил о необходимости единых правил выдачи QR-кодов для всех регионов РФ

общество регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о важности единого регламента работы с QR-кодами по стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Должны быть выработаны единые правила выдачи QR-кодов по единым критериям, которые будут применяться во всех субъектах РФ", – подчеркнул сенатор.

Ранее мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции среди пассажиров общественного транспорта.

Похожую меру реализовали в Татарстане. С 22 ноября в регионе запрещен проезд на общественном транспорте при отсутствии QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Новые правила привели к падению пассажиропотока.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Пассажиропоток в Татарстане снизился почти на 30% из-за системы QR-кодов

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