Эксперт заявил, что введению QR-кодов в РФ требуется альтернатива

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Политолог Глеб Кузнецов считает, что благодаря введению QR-кодов государство сможет определить исходящую от человека степень эпидемической опасности. Однако, полагает он, другие возможности подтверждения иммунного статуса тоже необходимо оставить. Об этом пишет РИА Новости.
"Я считаю необходимым подчеркивать личную заинтересованность гражданина в получении QR-кода, надо объяснять, почему это удобно, значимо, выгодно и хорошо. Также нужно оставлять другие возможности подтверждения иммунного статуса вроде ПЦР или других способов подтверждения иммунитета", – отметил он.
По мнению Кузнецова, ситуация, в которой гражданин или привит, или никуда не летит, а также не имеет возможности свободно посещать мероприятия, является контрпродуктивной. Он добавил, что в этом случае наносится ущерб общественному согласию, а ПЦР может быть адекватной и легитимной заменой.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и железнодорожных перевозок.
ГД введет обязательную проверку QR-кодов для представителей правительства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: