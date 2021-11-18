Эксперт заявил, что введению QR-кодов в РФ требуется альтернатива

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Политолог Глеб Кузнецов считает, что благодаря введению QR-кодов государство сможет определить исходящую от человека степень эпидемической опасности. Однако, полагает он, другие возможности подтверждения иммунного статуса тоже необходимо оставить. Об этом пишет РИА Новости.

"Я считаю необходимым подчеркивать личную заинтересованность гражданина в получении QR-кода, надо объяснять, почему это удобно, значимо, выгодно и хорошо. Также нужно оставлять другие возможности подтверждения иммунного статуса вроде ПЦР или других способов подтверждения иммунитета", – отметил он.

По мнению Кузнецова, ситуация, в которой гражданин или привит, или никуда не летит, а также не имеет возможности свободно посещать мероприятия, является контрпродуктивной. Он добавил, что в этом случае наносится ущерб общественному согласию, а ПЦР может быть адекватной и легитимной заменой.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и железнодорожных перевозок.