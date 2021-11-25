В Северной Осетии законопроект о QR-кодах не набрал нужного для одобрения числа голосов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта не набрал в парламенте Северной Осетии нужного для одобрения числа голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

Уточняется, что 30 парламентариев отдали голос за, 12 выступили против.

При этом для принятия законопроекта нужно было набрать 35 голосов.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

При этом Госдума планирует рассмотреть соответствующие законопроекты на заседании 16 декабря. Информация о датах обсуждения содержится в проекте постановления о календаре рассмотрения вопросов с 7 по 22 декабря.