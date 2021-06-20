Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на мальчика в Отрадном

20 июня, 21:00
Фото: depositphotos/venommax8.gmail.com
По факту нападения собаки на ребенка на северо-востоке Москвы организована проверка, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительной информации, инцидент произошел 20 июня на футбольной площадке недалеко от жилых домов на улице Бестужевых.
"Собака породы доберман напала на четырехлетнего мальчика, который гулял вместе с отцом. Собака находилась с хозяйкой, но без намордника и поводка, в результате ребенку причинен укус брюшной стенки, ему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает", – сказано в сообщении.
Проведение проверки поручено Бутырской межрайонной прокуратуре. Специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего. Соответствующие меры будут приняты при наличии оснований.
Ранее следствие организовало проверку после того, как в приморском городе Артеме на ребенка напала собака. Ответственность за присмотром за бездомными животными лежит на администрации Артемовского городского округа, но мер по надлежащему присмотру со стороны должностных лиц администрации принято не было. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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