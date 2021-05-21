Такса покусала двухлетнего ребенка в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такса напала на малолетнего ребенка в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МВД.

Известно, что инцидент произошел вечером 19 мая в доме на улице Воронцово Поле. Как рассказали заявители, собака соседей покусала двухлетнего ребенка.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась", – пояснили в ведомстве.

По факту случившегося сотрудники МВД начали проверку.

Ранее двухлетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки в Мытищах. Инцидент произошел в деревне Красная Горка на территории частного дома.

В конце апреля в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана госпитализировали 11-летнего мальчика после того, как на него напала стая собак. У пострадавшего диагностировали множественные укусы.