Ребенка госпитализировали после нападения собаки в Подмосковье

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Двухлетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительной информации, 16 мая 2021 года на территории частного домовладения в деревне Красной Горке городского округа Мытищи собака покусала 2-летнего ребенка", – уточнили в ведомстве.

После инцидента ребенка госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Мытищинской городской прокуратуре поручено провести проверку. После установления обстоятельств и причин случившегося будут приняты меры прокурорского реагирования.

В конце апреля в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана госпитализировали 11-летнего мальчика после того, как на него напала стая собак. У него диагностировали множественные укусы. По факту было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что имело место нарушение норм законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

