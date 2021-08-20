Семилетний ребенок попал в больницу после нападения собаки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Стаффордширский терьер напал на семилетнюю девочку в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел днем в четверг, 19 августа. По предварительным данным, девочка была вместе с родителями во дворе дома на улице Гагарина, там же собаку на поводке без намордника выгуливала 14-летняя хозяйка.

"Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка. С полученными телесными повреждениями девочку госпитализировали", – говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

По факту инцидента проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В конце июля собака напала на двоих детей в Чеховском городском округе Московской области. По данным следствия, женщина с четырехлетней дочерью и 11-месячным сыном подошли к частному дому, чтобы купить овощи у хозяйки участка. На них внезапно напал ротвейлер, сорвавшийся с цепи.

Он покусал девочку, а потом повалил коляску с малышом и стал кусать его за голову. Отогнать собаку помогли прохожие. Возбуждено уголовное дело.