Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на детей в Подмосковье

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Собака напала на двоих детей в Чеховском городском округе Московской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.

По данным следствия, женщина с четырехлетней дочерью и 11-месячным сыном подошли к частному дому, чтобы купить овощи у хозяйки участка. На них внезапно напал ротвейлер, сорвавшийся с цепи. Он покусал девочку, а потом повалил коляску с малышом и стал кусать его за голову. Отогнать собаку помогли прохожие.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его 4-летней сестре (часть 1 статьи 118 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователь опросил мать детей и свидетелей инцидента, а также провел осмотр места происшествия. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее СК организовал проверку после того, как в приморском городе Артеме на ребенка напала собака. Ответственность за присмотром за бездомными животными лежит на администрации Артемовского городского округа, но мер по надлежащему присмотру со стороны должностных лиц администрации принято не было.