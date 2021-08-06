СК начал проверку после нападения собак на ребенка в Щелкове

Фото: depositphotos/f8grapher

Следователи начали проверку информации о нападении собак на ребенка в городском округе Щелково. Об этом сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.

По словам Врадий, в пятницу, 6 августа, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о нападении собак породы кане-корсо на 8-летнего мальчика в городском округе Щелково. С полученными ранами ребенок был доставлен в больницу.

Отмечается, что данные собаки не первый раз нападают на людей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в городе Видном доберман, которого хозяйка выгуливала без поводка и намордника, напал на другую собаку. Пес ухватил ее за шею и стал душить. Пока хозяин пытался освободить своего питомца, женщина спокойно на все это смотрела. В итоге помог другой прохожий, который окатил добермана водой из шланга. Это на несколько секунд отвлекло собаку, после чего доберман стал бросаться на людей.