СК начал проверку после нападения собак на ребенка в Щелкове

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Фото: depositphotos/f8grapher
Следователи начали проверку информации о нападении собак на ребенка в городском округе Щелково. Об этом сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.
По словам Врадий, в пятницу, 6 августа, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о нападении собак породы кане-корсо на 8-летнего мальчика в городском округе Щелково. С полученными ранами ребенок был доставлен в больницу.
Отмечается, что данные собаки не первый раз нападают на людей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в городе Видном доберман, которого хозяйка выгуливала без поводка и намордника, напал на другую собаку. Пес ухватил ее за шею и стал душить. Пока хозяин пытался освободить своего питомца, женщина спокойно на все это смотрела. В итоге помог другой прохожий, который окатил добермана водой из шланга. Это на несколько секунд отвлекло собаку, после чего доберман стал бросаться на людей.
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