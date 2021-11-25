В Орловской области утвердят систему получения QR-кодов жителями с антителами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Орловской области к 1 декабря утвердят систему получения QR-кодов жителями региона с достаточным титром антител к коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Клычков департаменту здравоохранения.

Глава региона на еженедельном заседании регионального Оперштаба отметил, что соответствующий QR-код будет действовать только на территории Орловской области.

Ранее сообщалось, что на площадке правительства РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что QR-коды необходимы для уменьшения контактов людей с целью предотвращения цепочек заражения и смертей. По ее словам, данное решение обоснованно и не ущемляет права граждан.

