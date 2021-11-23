Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:43

Повсеместное введение QR-кодов станет альтернативой самоизоляции непривитых – иммунолог

общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что введение системы QR-кодов по всей России может стать альтернативой обязательной самоизоляции для непривитых.

Ранее обязательную самоизоляцию для непривитых ввел первый российский регион. С 22 ноября ограничение вступило в силу в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, оно продолжит действовать до 5 декабря 2021 года.

Я думаю, что если заработает система QR-кодов, если ее введут на транспорте, в торговых центрах, в ресторанах, кафе, развлекательных центрах и это действительно будет контролироваться, то, в принципе, этого достаточно. Это тот же режим самоизоляции и будет.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Эксперт добавил, что пока соответствующая система не действует, режим самоизоляции для непривитых можно вводить в тех регионах, где обстановка с COVID-19 наиболее сложная.

"С точки зрения эпидситуации только где-то в половине российских регионов это требуется. То есть в сибирских в меньшей степени, за исключением одного-двух, в Центральной России тоже не везде", – объяснил Крючков.

Ранее Татарстан стал первым регионом, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте. Ограничение начало действовать с 22 ноября. В регионе пассажирам старше 18 лет без QR-кодов о вакцинации или о медотводе запрещен проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте, а также на метрополитене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Татарстане. По его словам, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Он также выразил надежду на стабилизацию обстановки в регионе. Песков подчеркнул, что данная мера служит обеспечению безопасности здоровья граждан.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать