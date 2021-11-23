Повсеместное введение QR-кодов станет альтернативой самоизоляции непривитых – иммунолог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что введение системы QR-кодов по всей России может стать альтернативой обязательной самоизоляции для непривитых.

Ранее обязательную самоизоляцию для непривитых ввел первый российский регион. С 22 ноября ограничение вступило в силу в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, оно продолжит действовать до 5 декабря 2021 года.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Я думаю, что если заработает система QR-кодов, если ее введут на транспорте, в торговых центрах, в ресторанах, кафе, развлекательных центрах и это действительно будет контролироваться, то, в принципе, этого достаточно. Это тот же режим самоизоляции и будет.

Эксперт добавил, что пока соответствующая система не действует, режим самоизоляции для непривитых можно вводить в тех регионах, где обстановка с COVID-19 наиболее сложная.

"С точки зрения эпидситуации только где-то в половине российских регионов это требуется. То есть в сибирских в меньшей степени, за исключением одного-двух, в Центральной России тоже не везде", – объяснил Крючков.

Ранее Татарстан стал первым регионом, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте. Ограничение начало действовать с 22 ноября. В регионе пассажирам старше 18 лет без QR-кодов о вакцинации или о медотводе запрещен проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте, а также на метрополитене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Татарстане. По его словам, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Он также выразил надежду на стабилизацию обстановки в регионе. Песков подчеркнул, что данная мера служит обеспечению безопасности здоровья граждан.

