Обязательная самоизоляция для непривитых вводится в первом регионе России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обязательную самоизоляцию ввели для непривитых от коронавируса жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа с 22 ноября до 5 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Ее придется соблюдать проживающим в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговом, поселке городского типа Междуреченском, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья).

Тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или перенес заболевание, что подтверждено QR-кодом либо другим документом, самоизоляция не коснется.

В перечисленных муниципалитетах по 5 декабря также запрещена ночная деятельность организаций общественного питания и фитнес-клубов, приостанавливается проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп и образовательного процесса в организациях допобразования с очным присутствием.

С понедельника, 22 ноября, в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. За утро понедельника контролеры высадили более 500 пассажиров без кодов.

В пресс-службе президента Татарстана при этом заявили, что QR-коды в общественном транспорте будут отменены в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.