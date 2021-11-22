В Ростовской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет

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В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Данная мера также распространяется на лиц с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о заболеваниях эндокринной системы, бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Тамбовской области. Прививки должны сделать волонтеры и пожилые люди старше 60 лет. Полностью завершить вакцинацию указанных групп населения планируется до 1 февраля 2022 года.

Помимо этого, обязательная вакцинация введена в Курской области. Она распространяется на студентов от 18 лет, а также пожилых людей старше 60 лет. Обязательной вакцинации также подлежат люди с хроническими заболеваниями, в частности бронхиальной астмой и диабетом, волонтеры, а также призывники и лица, работающие вахтовым методом.