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В мире

16:56

В Баварии объявили о введении де-факто локдауна для непривитых

за рубежом

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Власти немецкой Баварии объявили о введении ограничительных мер для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил премьер-министр региона Маркус Зедер, передает РИА Новости.

По его словам, правительство разработало ступенчатую концепцию борьбы с распространением COVID-19.

"Мы закрываем не все, но и не все будет открыто. Для непривитых будут ограничения контактов, де-факто локдаун", – сказал Зедер.

Он пояснил, что в этом году не будет рождественских ярмарок, ночные клубы и бары закроют, а культурные мероприятия будут проводиться при заполняемости помещений не более 25%. При этом посещать их смогут только вакцинированные или переболевшие с актуальным результатом теста на COVID-19.

В районах с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой учреждения культуры будут закрыты, также не будут работать заведения досуга и сферы услуг.

Зедер добавил, что речи о введении комендантского часа не идет. Новые правила предварительно действуют до 15 декабря текущего года.

Бавария является одним из лидеров среди немецких регионов по заболеваемости коронавирусом. Реанимации Мюнхена почти заполнены пациентами с коронавирусом.

Ранее канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил, что в стране на 20 дней введут национальный локдаун из-за ситуации с COVID-19. По его словам, каждые десять дней будет проводиться оценка, при этом локдаун автоматически завершится не позднее 13 декабря.

Кроме того, он объявил об обязательной вакцинации от коронавируса всего населения. Мера вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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