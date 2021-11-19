Тамбовская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для волонтеров и пожилых людей старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное руководителем управления Роспотребнадзора по региону.

Полностью завершить вакцинацию указанных групп населения планируется до 1 февраля 2022 года.

Ранее в Хабаровском крае объявили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для студентов старше 18 лет. Обязательной вакцинации также подлежат граждане старше 60 лет, работники промышленной, строительной, транспортной сфер и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Помимо этого, обязательная вакцинация введена в Курской области. Она распространяется на студентов от 18 лет, а также пожилых людей старше 60 лет. Обязательной вакцинации также подлежат люди с хроническими заболеваниями, в частности бронхиальной астмой и диабетом, волонтеры, а также призывники и лица, работающие вахтовым методом.